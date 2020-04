Fühlen

Corona-Liebe: "Wir kennen uns sieben Wochen, seit fünf wohnen wir zusammen"

Ausgangssperre – zu dir oder zu mir?

Als wir uns das erste Mal trafen, war um uns herum noch alles wie immer. Naja, fast. In den Drogerien waren Desinfektionssprays bereits restlos ausverkauft und Menschen begannen, "Happy Birthday" zu singen, während sie sich die Hände wuschen. Das, was das Coronavirus über die Welt bringen sollte, lag in Deutschland zwar bedrohlich, doch noch beinahe unsichtbar in der Luft.

Mein erstes Date mit diesem Mann beeinflusste das nicht: Wir trafen uns in einer Bar, redeten, lachten und tranken, bis wir morgens um sieben mit dem Taxi nach Hause fuhren. Die ganze Zeit über wurde uns nicht langweilig. Wir wollten uns wiedersehen. Seitdem sind nur etwas mehr als sechs Wochen vergangen. Die unsichtbare Bedrohung ist an vielen Stellen sichtbar geworden und hat eine weltweite Krise verursacht. Eine Krise, die das Leben aller Menschen verändert hat.

Für mich hat sich aber noch etwas geändert: mein Beziehungsstatus.

Mal sehen, was das wird, dachte ich nach unserem ersten Treffen gelassen. Zu Beginn versuchten wir, ganz normal zu daten und uns kennenzulernen. Doch um uns herum veränderte sich alles, manchmal sogar innerhalb weniger Stunden.

Wir waren ein einziges Mal zusammen essen – am nächsten Morgen wurde bekannt gegeben, dass die Restaurants schließen mussten. Ich traf ein einziges Mal Freunde von ihm – wenige Tage später gab es eine deutschlandweite Kontaktsperre. Und ich war drei oder vier Mal in seiner Wohnung – dann zog ich gewissermaßen bei ihm ein.