Es passiert die ganze Zeit: Wir bemerken den schönen neuen Mantel des Kollegen oder, dass die Frau an der Supermarktkasse irgendwie frisch und erholt aussieht. Was leider weniger oft passiert ist, dass wir dies auch sagen. Dabei sind ehrliche und freundliche Komplimente das Schönste, was es gibt und können für das Gegenüber einen ätzenden Tag in einen wunderbaren verwandeln.