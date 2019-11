Ich habe nie ein Problem mit meiner Sexualität gehabt. Trotzdem hat mir das Verhalten meiner Mutter Druck gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass ich sie enttäusche, weil ich eben nicht mit 30 Männern geschlafen habe.

Nach dem Motto "there are plenty of fish in the sea" sprach sie nicht nur in meiner langjährigen Single-Zeit, sondern auch wenn ich Liebeskummer hatte, immer wieder davon. Was vielleicht nett gemeint war, gab mir das Gefühl, meine Trauer hätte keinen Platz. Denn dass ich vielleicht lieber ein monogamer Clownfisch sein wollte, schien für sie schwierig zu verstehen.

Das ist auch einer der Gründe, wieso es mir schwerfiel, Bindungen aufrechtzuerhalten, obwohl ich sie mir wünschte. Ich hatte das Gefühl, dass es immer noch jemand besseren oder eine noch aufregendere Erfahrung gibt. Nicht nur mir ging es so: Ich habe eine Freundin, deren Mutter 30 Jahre lang bei Muehl war.

Das Gefühl, sich auf niemanden ernsthaft einlassen zu können, weil an der nächsten Ecke schon etwas Neues warten könnte, kennen wir beide nur zu gut. Seit wir befreundet sind, habe ich diese Freundin nie lange in einer Beziehung erlebt.

Meine familiäre Prägung hatte allerdings auch Vorteile: Wir hatten oft Besuch von schwulen und lesbischen Paaren, die zum Essen vorbeikamen, denn für meine Mutter gab und gibt es bis heute keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Liebe ist Liebe.

Damit war sie Muehl und seiner freien Liebe einen Schritt voraus: Die AAO lehnte Homosexualität ab und versuchte sogar, sie Menschen auszutreiben.

Auch Drogen, Partys und Alkohol waren für meine Mutter und damit auch für uns nie ein Tabu. Ihr Grundsatz war: "Probier dich aus, wie du willst – aber wenn dir etwas passiert, hole ich dich nicht im Krankenhaus ab." Für sie waren wir immer Gleichgestellte und keine kleinen Kinder, auch wenn wir noch welche waren. Je älter ich wurde, desto mehr konnte ich die Vorteile darin sehen.

Dadurch, dass ich tun und lassen konnte, was ich wollte, hatte ich überhaupt kein Bedürfnis zu rebellieren. Denn in Erfahrungen war meine Mutter mir immer voraus.

Das hat irgendwann dazu geführt, dass ich mich nicht mehr mit ihr verglichen habe, weil ich eingesehen habe, dass ich ihr Leben nicht leben muss und auch nicht will. Ich kann Beziehungen führen und darin aufgehen, ohne ständig zu denken, dass mir noch 20 Menschen auf meiner To-Do-Liste fehlen. Denn diese Liste gehörte immer meiner Mutter und nicht mir.