Warum gerade jetzt?

"Sich mit Produkten, die man benutzt, auseinanderzusetzen, hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen", sagt Margareta Ahrer. Sie ist Aromaexpertin und hat davor viele Jahre als biomedizinische Analytikerin gearbeitet. Heute bietet sie Online-Kurse zu Aromatherapie und selbstgemachter Naturkosmetik an. "Man will wissen, was drin ist und legt Wert auf möglichst natürliche Inhaltsstoffe."

Das Interesse an Naturkosmetik, Plastikverzicht und einem minimalistischen Lebensstil sei gestiegen. Auch der Trend des Selbermachens breite sich immer mehr aus. Wer gerne experimentiert und sich mit den Grundlagen beschäftige, kann in der Hautpflege und der Aromatherapie leicht selbst Produkte herstellen.