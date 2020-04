Köperkontakt sei ein wichtiger Kommunikationskanal im Alltag, sagt auch Martin Grunwald. Er ist Psychologe und leitet das Haptik-Forschungslabor an der Uni Leipzig, der Tastsinn ist also sein Fachgebiet. "Je näher wir uns jemandem fühlen, desto näher sind wir ihm auch körperlich", sagt er. In westeuropäischen Kulturen spiele Körperkontakt deshalb auch in Freundschaften eine Rolle. Kulturunabhängig kämen sich Menschen jedoch immer nahe, und sei es nur mit der Familie oder im engsten Freundeskreis.



"Menschen sind soziale Wesen", sagt Grunwald. "Darauf zu achten, dass wir uns nicht nahekommen, ist wider unsere Spezies – und wider unsere nahen Beziehungen." Sollten die Kontaktbeschränkungen mehr als zwei Monate anhalten, fürchtet er für besonders anfällige Menschen sogar psychische und psychosomatische Krankheiten bis hin zu posttraumatischen Belastungsstörungen.

Kommen jüngere Menschen besser mit den Kontaktbeschränkungen klar – oder schlechter?

Die Sorge um Menschen mit psychischen Belastungen teilt Markus Heinrichs. Für den gesunden Teil der Bevölkerung ist er optimistischer: "Es gibt weder Hinweise noch Befürchtungen, dass wir sozial verkümmern, wenn wir mit eineinhalb Metern Abstand und eventuell einer Maske spazieren gehen", meint er. Gerade die jüngere Generation habe unglaublich schnell neue, kreative Formen gefunden, sich digital zu treffen, auch in Gruppen. Gerade junge Menschen werden die Krise deshalb gut überstehen, glaubt er.

In diesem Punkt ist Grunwald gegenteiliger Meinung: Junge Menschen seien normalerweise ständig in Kontakt miteinander und würden nun auch mehr unter den Einschränkungen leiden als Ältere. Als Spezies seien wir so gebaut, dass wir Nähe und Wärme suchten. "Wenn Sie so einer Spezies ein Handy in die Hand geben, dann wird sie nicht froh", glaubt Grunwald. "Froh werden wir nur, wenn wir auf irgendeiner Bierbank nah beieinander sind, oder zusammen kuscheln können."

"Meinst du nicht, wir können uns einfach umarmen?", fragt Rose mich nach unserem Spaziergang. "So lange, wie wir jetzt zusammen rumhängen, haben wir uns das Virus doch eh übertragen."

"Da muss ich erst meine Mitbewohnerin und meinen Freund fragen, ob das für die in Ordnung ist", sage ich. Es fühlt sich in etwa so heikel an, als müsste ich meine Eltern um Erlaubnis bitten, zu heiraten. Doch sie sind einverstanden – und das nächste Mal begrüße ich Rose mit einer Umarmung.