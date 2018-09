"Meine Freundin sagt immer, ich gehe hier zum Männer-Wellness", sagt einer der Rauschebärte, der auf einem der anderen Friseurstühle sitzt. Früher sei Haareschneiden für Männer ein notwendiges Übel gewesen. "Heutzutage wollen Männer, genauso wie Frauen, beim Friseur auch eine coole Zeit haben." sagt Felix.

Sie wollen, so interpretiert er das, rauchen, Bier trinken und obszöne Sprüche klopfen. Und im "Gentlemen Barber Clubs" können sie das. Dort werden Männer in einen exklusiven Club aufgenommen, in dem sie auf einen Schlag einen Haufen neuer Freunde finden und von jedem mit Ghetto-Faust begrüßt werden. Das schmeichelt.

Doch es gibt vielleicht auch Frauen, die dasselbe wollen. Warum also die Geschlechtertrennung? "Dein Opa saß beim Friseur bestimmt auch nie neben einer Frau. Da gab es eine klare Trennung," sagt Felix. Dann sei eine Zeit gekommen, in der Frauen und Männer immer gemischt wurden. "Jetzt wollen wir dem Mann wieder einen Rückzugsort geben. Denn wenn Frauen im Raum sind, wird er gehemmt."

38,50 Euro kostet der Rückzugsort für Männer. Für den Schnitt wäre es das wert. Aber ich werde mich bei meinem nächsten Friseurbesuch nicht mehr "zurückziehen" in eine Welt, in der sich die Generation meines Opas wohl gefühlt hätte. Diese echten Männer, so scheint es, leben vor allem in einer verklärten Vergangenheit. Und ich persönlich muss da nicht hin zurück.



