Wenn der Alkohol wirkt, ereignen sich zwischen Kamelle und Konfetti sonderbare Geschichten. Ob in der Kneipe, während des Umzugs oder auf der Hausparty der Nachbarn. Von Weiberfastnacht bis Veilchendienstag erleben manche Leute, was anderen in einem ganzen Leben nicht passiert.

Im Rheinland haben wir mitgefeiert – und die Menschen nach genau diesen Erlebnissen gefragt. Was ist das Verrückteste, Absurdeste, Emotionalste, das euch an Karneval je passiert ist?