Wie "Last Christmas": Diese Weihnachtssongs sollten auch verfilmt werden

"In der Weihnachtsbäckerei" hat's leider nicht in die Liste geschafft

Bücher, Comics oder wahre Geschichten verfilmen ist so was von out, Verfilmungen von Songs werden 2019 der heiße Scheiß!

Trendsetter ist der Mega-Weihnachtsbanger "Last Christmas" von "Wham!", der nächstes Jahr in die Kinos kommt, mit Emilia Clarke in der Hauptrolle.