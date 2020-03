Today

"Ein Meilenstein für Frauen" – Clinton erklärt sich zur Siegerin bei den Vorwahlen

Offiziell nominiert ist sie noch nicht, gefeiert wird trotzdem schon mal: Hillary Clinton wird sehr wahrscheinlich die erste Frau, die für die Demokraten als Präsidentschaftskandidatin antritt. "Wir haben heute Abend Geschichte geschrieben", sagte sie in New York. "Es ist das erste Mal in der Geschichte unseres Landes, dass eine Frau die Kandidatin einer großen Partei sein wird."

Mit Siegen in drei Staaten (New Jersey, New Mexico, South Dakota) überschritt die frühere Außenministerin die nötige Anzahl an Deligiertenstimmen. Insgesamt stimmten die Demokraten am letzten großen Vorwahltag in sechs Bundesstaaten ab. (tagesschau.de)