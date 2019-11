View this post on Instagram

Die Situation ist für uns alle neu, seit der Kubakrise 1962 gab es dieses Gefühl, dass alles ganz schnell vorbei sein könnte, nicht mehr, jedenfalls nicht in unseren Breitengraden. Aber die Situation damals lässt sich nicht mit unserer heute vergleichen, wir können also nichts aus ihr lernen. Wir wissen theoretisch, was gegen den Klimawandel zu tun ist, aber bezogen auf unser persönliches Leben gibt es keine Referenzen. Müssen wir wegziehen? Müssen wir uns mit Selbstversorgung beschäftigen? Macht es noch Sinn für die Rente anzulegen? Dazu gibt es keine konkreten Vorschläge, auch weil es sehr unterschiedliche Szenarien gibt, wie die Zukunft für uns aussehen könnte; alle mit sehr unterschiedlichen Zeitangaben und für die eigene Planung ist es eben ein riesiger Unterschied, ob es in 10 oder 15 Jahren zu Wasserknappheit, tödlichen Hitzewellen oder Ressourcenkriegen kommt oder ob das für uns gar nicht relevant wird. Falls du dich also planlos fühlst: Das liegt nicht an zuwenig Recherche deinerseits, es ist einfach alles zu komplex und vieles ungewiss um jetzt konkret Strategien für dein Leben zu entwickeln. Das beruhigt wahrscheinlich nicht wirklich, aber nimmt dir hoffentlich das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben. Es ist völlig normal gerade erst mal nur erschlagen von der Situation zu sein. Vielen geht es so. Wir machen das alle zum ersten mal. *Ich verwende den Begriff Weltuntergang hier symbolisch, unter der Annahme, dass die nächsten Jahrzehnte eine echte Bedrohung darstellen könnten. Es geht nicht um Panikmache, siehe erster Post.