Für die Zeit des "Andys" kommt die Truppe um Wladimir extra in ihr Heimatdorf zurück. Sie alle sind hier aufgewachsen und wohnen während des Festivals wieder zu Hause bei ihren Eltern. Wenn sie gerade nicht ein Festival organisieren, studieren sie Theaterpädagogik oder Wirtschaftsingenieurswesen in anderen Städten. Am Festival verdienen sie nichts, das eingenommene Geld geht jedes Mal wieder in die Organisation des nächsten Jahres.