Claudia, 25, fragt:

Zu meinen Eltern habe ich eigentlich ein gutes Verhältnis. Doch seit ich in einer anderen Stadt wohne, ist unser Kontakt seltener geworden. Wir telefonieren etwa alle zwei Wochen, alle zwei Monate sehen wir uns. Für mich ist das in Ordnung – ich habe schließlich ein eigenes Leben, Freunde, einen Job. Meinen Eltern merke ich aber an, dass sie mich gern mehr zu Gesicht bekommen würden, auch Kommentare in die Richtung häufen sich.