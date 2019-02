Die Liste der kirchlichen Angebote, von denen ich profitiert habe, ist lang. Und wird vermutlich auch in Zukunft noch länger: Vielleicht muss ich übermorgen in ein Krankenhaus und das nächstgelegene ist das, das von einem kirchlichen Träger geleitet wird? Oder ich habe in einer Krise mangels Psychotherapeuten das Bedürfnis, mich einem Seelsorger anzuvertrauen?

In vielen Ländern sind Menschen noch viel mehr als in Deutschland auf die Kirche angewiesen, weil der Staat sich kaum um sie kümmert.

So gehören in ländlichen Regionen Mexikos einige Priester zu den wenigen, die der Drogen-Mafia noch die Stirn bieten.

Und in Simbabwe, Kamerun und Angola sind Kardinäle die schärfsten Kritiker der autoritären Regime. Kranke wenden sich in diesen Ländern häufig an die Missionsstationen der Kirchen, da die staatlichen Gesundheitssysteme mangelhaft sind. (Handelsblatt)

Ich verstehe jeden, der sich gegen die Mitgliedschaft entscheidet, nach allem, was sich die Kirche zu Schulden hat kommen lassen. Ich verstehe jeden, der wegen unzeitgemäßer Positionen die Kirche verlässt.

Aber ich für mich habe mich entschieden: Ich halte es für wichtig anzuerkennen, was die Kirche Gutes tut. Ich kann kirchliche Strukturen, Personen und Gebote ablehnen, aber aus der Kirche auszutreten würde für mich bedeuten, auch die gute Arbeit der Freiwilligen im In- und Ausland, die durch ihren Glauben motiviert sind, abzulehnen.

Meinen Nächsten lieben kann ich auch als Ex-Kirchenmitglied, klar. Aber Nächstenliebe haben mir persönlich meine Eltern und meine Schule auch durch christliche Erziehung beigebracht. Die Kirchensteuer auf meinem Lohnsteuerabzug ist eine kleine Erinnerung an diesen Wert. Dass großartige Architektur wie der Kölner Dom, viele Krankenhäuser und karitative Einrichtungen von der Kirche mitfinanziert werden, ist Fakt. Wer sagt, er brauche keine Kirche, muss auch begründen, was realistisch an ihre Stelle treten kann. Kirchenaustritte können ein wichtiges Druckmittel sein, eine kurz- oder mittelfristige Lösung sind sie nicht.

Ich bin mir sicher, dass eine große Kirchenreform nur eine Frage der Zeit ist. Ist es nicht sinnvoller, wenn diese Erneuerung auch von liberalen Christen ausgeht, die geblieben sind – anstatt vom hinterbliebenen Rest katholischer Hardliner?