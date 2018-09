Ich hatte nie den Wunsch, Kinder zu bekommen. Richtig damit auseinandergesetzt habe ich mich aber erst, als ich einen Freund hatte, der ganz viele Kinder wollte. Da merkte ich: Ich kann mir das nicht vorstellen.

Im Gegenteil. Der Gedanke, mindestens 18 Jahre an dieses Kind gebunden zu sein, widerstrebt mir. Ich mag Kinder, aber ich will vor allem Erfüllung in einer Tätigkeit finden, will reisen, unabhängig sein. Am liebsten würde ich in den politischen Journalismus, Leute wachrütteln, ihnen helfen, sich zu engagieren und zu informieren. Es läuft so vieles falsch, über das nicht geredet wird.