Dabei gibt es so viele Nachteile: Kinder sind teuer und laut. Als Eltern schläft man schlecht, ist nicht mehr unabhängig, muss sich ständig um die Kleinen kümmern.

Ich weiß das alles.

Irgendwann schiebt einem das Kind vielleicht ein Nutella-Brot in den DVD-Player. Oder malt das Sofa mit Edding an. Vielleicht nimmt es das iPhone mit in die Badewanne oder kotzt das Frühstück auf die Hose.

Kann sein. Aber all diese Dinge lassen sich ersetzen.

Was sich nicht ersetzen lässt, so stelle ich es mir zumindest vor: Der Moment, wenn einen das eigene Kind am Sonntagmorgen anguckt und sagt "Papa, ich hab dich lieb."

Ich glaube, das ist dieses Phänomen der bedingungslosen Liebe, das ein Leben erst richtig vollkommen macht. Diese Augenblicke und Nähe kann kein anderer Mensch ersetzen. Es ist eine Bereicherung des eigenen Lebens und die wahrscheinlich beste Möglichkeit, etwas zu hinterlassen, das die Welt ein kleines bisschen besser macht.

Cami, 33, arbeitet als Humangenetikerin und lebt mit ihrer Partnerin zurzeit in Boston, USA