Erst, als er nach der letzten OP nicht wieder nach Hause ging, sondern in ein Hospiz, erfuhren wir: Bald würde er nicht mehr da sein.

Nach seinem Tod realisierte ich irgendwann: Ich hätte es genauso gemacht.

Wir sind uns unglaublich ähnlich: Gestik und Mimik, die breiten Schultern und die blauen Augen, ja selbst seine schlechten Witze habe ich geerbt. Und ich konnte ihn so sehr verstehen.

Auch ich hätte meine Kinder schützen wollen, hätte all meine Trauer und meinen Schmerz geheim gehalten, um ihr Glück nicht zu schmälern. Hätte alles aufgegeben, um sie weiter zu versorgen.

Doch er starb. Einfach so. Und so viele unerledigte Wünsche und Träume gingen mit ihm. Er wollte viel reisen. Er wollte in seinem selbstgebauten Haus im Garten arbeiten. Am liebsten hätte er mit Mitte 50 noch einmal einen neuen Job gelernt, etwas mit Holz, etwas Kreatives. Er hatte viel Liebe zu geben und noch viele Entdeckungen zu machen, aber zu wenig Zeit.

Ich frage mich, ob er diese Dinge ohne uns Kinder nicht längst erlebt hätte.

Ob wir ihn zurückgehalten haben? Ob er unseretwegen pausiert hat, bis es zu spät war? Ob er nur unseretwegen so lange in einem Job blieb, den er nicht mehr leiden konnte? Ich weiß, es würde ihm nicht gefallen, dass ich so denke.

Aber es fühlt sich so an, als schulde ich ihm etwas.

Als sollte ich die Chance ergreifen, die er mir ermöglicht hat. Denn der Tag, an dem ich Vater werden würde, wäre der Tag, an dem mein eigenes Leben in den Hintergrund tritt. Für immer. Ich würde meine Kinder ebenso sehr lieben, alles für sie aufgeben. Und das macht mir Angst.