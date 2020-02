Haha

Alle wollen seinen Insta-Namen. Jetzt redet "nico"

Nico Kaiser, 36, ist Softwareentwickler, im Nebenberuf Fotograf und hat vor Jahren einen Instagram-Account auf seinen Vornamen angemeldet: @nico. Eben diesen Account hätten nun auch viele andere Nutzer gern und machen ihm allerlei absurde Angebote für den knackigen Kurznamen.

Manche Nicos bieten ihm Geld, andere drücken auf die Tränendrüse. Einer bot dem Wahl-Wiener sogar vier Schafe für die Übertragung des Accounts an. Besonders skurrile Offerten sammelt Kaiser nun in seinem Blog "Can I have your Instagram Name?".