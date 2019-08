Die ganze Zeit treibt Manal nur die Hoffnung, in Deutschland endlich selbstbestimmt, frei und sicher leben zu können.

Doch so einfach wird es nicht. Sie ziehen in eine Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. In dem Ort bekommen sie als vierköpfige Familie eine Wohnung zugewiesen. Keiner von ihnen kann zunächst Deutsch sprechen und so verbringen sie viel Zeit mit anderen syrischen Flüchtlingen im "Flüchtlingscafé". Die Leute dort sprechen auch kein Deutsch und fühlen sich genauso fremd und unsicher in dem Land, das nun ihr Zuhause werden soll.