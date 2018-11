Gerechtigkeit

Frau macht ihrer Freundin Heiratsantrag auf "Marteria"-Konzert – der Rapper reagiert perfekt

"Liebe ist für alle da"

Eine junge Frau kniet vor ihrer Freundin. In der einen Hand hält sie ein Mikrofon, in der anderen eine kleine Schmuckschachtel. Die beiden Frauen fallen sich in die Arme und küssen sich.



Gerade hat die Frau ihrer Freundin mitten auf einem "Marteria"-Konzert in Amsterdam einen Heiratsantrag gemacht.

Der Rapper postete ein Video davon und schrieb dazu "Liebe ist für alle da". Das Video des Heiratsantrags hat inzwischen knapp 180.000 Aufrufe und über 400 Kommentare wie "Beim Marteria Konzert nen Antrag.. besser geht's nicht".