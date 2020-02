Meine Mutterschaft geht nur mich etwas an? Von wegen. Seit ich ein Kind habe, mischen sich auf einmal Menschen ungefragt in mein Leben ein – mit subtilen oder auch nicht so subtilen Vorwürfen. Besonders beliebt: Wie, du arbeitest bis 19 Uhr? Was, dein Kind ist so lange in der Kita? Und du machst noch einen Master?

Warum Kind und Karriere kein Widerspruch sind, erzähle ich oben im Video.

Die Quelle ist in diesem Fall das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut. Es wurden insgesamt 93.511 Männer und Frauen befragt, welche zwischen 1954 und 1960 geboren wurden. Da sie sich inzwischen in Rente befinden, oder demnächst in Rente gehen, konnte bei ihnen ein ganzes Lebenseinkommen berechnet werden. Die Studie fand heraus: Frauen haben im Laufe ihres Lebens 49,8 Prozent weniger verdient als Männer. Die Ergebnisse zeigen auch, dass sich diese Entwicklungen durch Errungenschaften wie zum Beispiel das Elterngeld verändert haben.