Irgendwie schafft sie es nach Hause. Es ist ihre Schwester, die am nächsten Morgen darauf drängt, so schnell wie möglich zur Polizei zu gehen. "Abgesehen davon, dass mich auch betrunken niemand vergewaltigen darf: Ich stand komplett neben mir, war in einem ganz komischen Zustand. So etwas hatte ich noch nie erlebt, der Unterschied zu reinem Alkoholkonsum war krass." Die Polizei sah das anders. Nina erinnert sich, dass die Beamten sagten: "K.o.-Tropfen gibt es gar nicht wirklich. Das wird nur von den Medien so aufgebauscht." Nachgewiesen werden konnten außer Restalkohol keine Substanzen in ihrem Blut, außerdem wurden Spermaspuren sichergestellt.