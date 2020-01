Sie denkt, es könne sich sowieso niemand in sie verlieben – also verbirgt sie selbst ihre Gefühle anderen gegenüber, um nicht enttäuscht zu werden. "Das ist nichts, was ich bewusst mache, diese Abschottung passiert einfach."

Um dem entgegenzuwirken, hat Johanna für sich eine Regel aufgestellt. Sie lebt in einer Unistadt in Süddeutschland, es gibt viele Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen, Bars, Sportabende, Studitreffs. Also sagt sich Johanna:

"Geh mindestens jeden Freitag weg!"

Auch Benjamin, der Absolute Beginner aus Münster, hat eine Regel. Sie ist etwas grundsätzlicher, zielt auf seine Probleme beim Smalltalk ab:

"Stelle immer offene Fragen!"

Wenn man beiden zuhört, merkt man, dass sie diese Regeln eigentlich nicht brauchen. Es fällt ihnen nicht schwer, von sich und ihrem Leben zu erzählen, fasziniert von ihren Hobbys zu erzählen.

Erst, wenn sie über Beziehungen reden sollen, stocken beide, suchen die richtige Worte, als fühle es sich beim Aussprechen falsch an, Single zu sein.

Johanna sagt, dass sie eigentlich zufrieden sei, aber immer öfter "Phasen" kämen, in denen sie sich einsam fühle. Es sei nicht der Sex oder die Beziehung an sich, die sie vermisse. Ihr fehle einfach jemand zum Reden, jemand, der nachts neben ihr im Bett liege oder an den sie sich auf der Couch kuscheln könne. "Es sind die kleinen Momente einer Beziehung, die ich vermisse", sagt Johanna. Ohne jemals gespürt zu haben, wie genau sich diese Momente anfühlen.

Ben ist da pragmatischer, sowohl was Liebe als auch Sex angeht: "Da ich es nicht kenne, vermisse ich es auch nicht." Aber klar, auch er habe sich schon gefragt, wie es sich wohl anfühlt. Er könnte zu einer Prostituierten gehen, um einfach mal die Erfahrung zu machen, wie sich Sex so anfühlt. Aber zum einen lehnt er das Prinzip Geld gegen Liebe ab, "zum anderen habe ich Angst, dass ich mich im Anschluss in meiner Situation noch schlechter fühle."