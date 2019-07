In den Medien ist es genau so. Dort werden oft nur Bilder von Beziehungen und Sexualität gezeigt, die mit meinen eigenen Erfahrungen nicht übereinstimmen: leicht bekleidete Frauen, die in vermeintlich verführerischen Posen mir auf riesigen Plakaten entgegen springen. Selbst in der Bravo geht es schon gut ab. Und das lesen 12-,13-, 14-Jährige. Das passt wenig in mein Frauenbild und in mein Selbstverständnis.

In den Medien wird Jungfräulichkeit auch immer als Gegenteil von Sexualität dargestellt: