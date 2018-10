Ich ahne, dass nicht-Eltern bei dem Gedanken leicht übel wird. Und ich möchte trotzdem sagen: Bitte, habt Verständnis mit uns jungen Eltern, diesen Leuten, die doch bis vor kurzem noch wie normale Vertreter der Spezies Mensch erschienen und nun zu Baby-Bedürfniserfüllern verwandeln. Wir haben unsere Gründe. Wirklich!

1. Wir haben Kommunikationsprobleme

Babys und Kleinkinder können nicht sprechen. So trivial diese Einsicht ist, sie liefert in den allermeisten Fällen die Erklärung dafür, warum sich frisch gebackene Eltern oft so seltsam benehmen. Die Kleinen können uns nicht sagen, warum sie schreien, ob ihnen etwas weh tut, ob sie Hunger haben oder die Windel voll. Uns bleibt also nichts anderes übrig, als Nachforschungen anzustellen und nach dem Prinzip trial and error vorzugehen – und uns auch mal mit anderen Eltern über offene Stuhlgangsfragen auszutauschen.