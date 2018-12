Fühlen

Donald Trump zerstört einem Kind den Glauben an den Weihnachtsmann

"Glaubst du noch an den Weihnachtsmann? Weil mit sieben Jahren ist das an der Grenze, richtig?"

Seien wir mal ehrlich: So richtig schön war Heiligabend noch, als wir an den Weihnachtsmann geglaubt haben. Wenn das Glöckchen läutete, die Tür zum Wohnzimmer aufging und der Baum hell erleuchtet war. Um diesen Traum noch weiter auszuschmücken, gibt es in den USA eine langjährige Tradition: Kinder können bei einer Hotline erfragen, wo sich Santa Claus mit seinem Schlitten gerade aufhält. Blöd nur, wenn am anderen Ende der Leitung der US-Präsident sitzt.

Was ist passiert?

Donald Trump hat an Heiligabend beim traditionellen Weihnachtsmann-Radar Anrufe von Kindern entgegengenommen. Und dabei einem Siebenjährigen erklärt, dass es Santa Claus nicht gibt.

Diesen sogenannten "Santa-Tracker" gibt bereits seit Jahrzehnten. Kinder wählen die Nummer einer Hotline und erhalten Auskunft über die aktuelle Position des Weihnachtsmanns und seines Schlittens auf der weltweiten Geschenketour. Die Spaß-Aktion wird vom nordamerikanischen Luft- und Weltraum-Verteidigungskommandos (NORAD) organisiert. Auch die Präsidentenfamilie hilft traditionell, die Fragen zu beantworten. (USA Today)

Wie soll das Gespräch zwischen Trump und dem Jungen abgelaufen sein?

Trump bezweifelte offenbar die Existenz von Santa Claus. Wie mehrere Nachrichtenagenturen melden, sagte Trump zu dem Jungen namens Coleman:

"Hallo, ist das Coleman? Fröhliche Weihnachten. Wie geht es dir? Wie alt bist du?" Und weiter:"Glaubst du noch an den Weihnachtsmann? Weil mit sieben Jahren ist das an der Grenze, richtig?"

Die Antwort von Coleman konnte die anwesende Presse nicht hören.

Trump fing jedenfalls an zu lachen.