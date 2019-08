Für viele gilt es als schönster Tag des Lebens: die Hochzeit. Doch was früher beinahe ein Muss war, hat sich inzwischen verändert. Immer weniger Paare geben sich das Ja-Wort. Seit 1960 hat sich die Zahl der jährlichen Eheschließungen in Deutschland halbiert. Außerdem heiraten die Menschen heute merklich später als noch in unserer Elterngeneration. (BiB)