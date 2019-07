Kaum zu glauben, aber die im Rausch geknipsten Fotos waren ein Grund, sich die Nachmittage auf Open-Airs zu vertreiben, ja, vielleicht sogar der einzige Grund, am nächsten Tag wieder aufzustehen und die Party von letzter Nacht ein zweites Mal auf Facebook zu zelebrieren.



Um nichts zu versäumen, nahm so mancher teure Tickets und lange Busfahrten in Kauf. Die Aussicht auf Fotos mit schönen Menschen brachte viele dazu, die Komfortzone des eigenen Wohnzimmers zu verlassen – selbst dann, wenn sie lieber mit Popcorn und DVDs auf der Couch geblieben wären. Ein Verhalten, das sich mit "Fomo" erklären lässt: fear of missing out. Die Angst, die aus dem Gefühl hervorgeht, etwas zu verpassen.