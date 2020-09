Fühlen

Leben unter Hochspannung: Wie das Borderline-Syndrom Beziehungen belasten kann

Nicht nur Betroffene können von Methoden profitieren, die Beziehungen einfacher und stabiler machen.

Laras* Augen sind gerötet, sie sieht erschöpft aus. Am Vorabend hat sie einen großen Streit mit ihrem Freund gehabt. Am Ende schrie sie, sie wolle die Trennung, konnte sich nicht beruhigen und schlug ihren Kopf gegen die Wand. Dabei war kurz zuvor noch alles anders gewesen: Ihr Freund und sie hatten einen entspannten Urlaub verbracht, sich sehr gut verstanden. Bis sie an diesem Abend über eine Kleinigkeit sprachen, dann diskutierten, schließlich stritten.

Lara hat noch keine Beziehung geführt, die anders lief, früher war es noch extremer als heute. Hochs und Tiefs kommen in ihren Partnerschaften in schnellen Wechseln, und das ist anstrengend. Sie ist Ende zwanzig, macht seit Jahren eine Verhaltenstherapie und weiß mittlerweile, dass sie emotional instabile Persönlichkeitsanteile hat. Damit ist sie nicht allein: Ungefähr drei Prozent der Bevölkerung weisen borderline-strukturierte Anteile auf, jüngere Gruppen sogar noch mehr. Die Diagnose wird in dem internationalen Krankheitsverzeichnis "ICD-10" als "emotional instabile Persönlichkeitsstörung mit neurotischen und psychotischen Symptomen" eingeordnet – daher der Name, der auf Deutsch "Grenzlinie" bedeutet.

Starke Überflutung und Kontrollverlust

"Das Leitsymptom sind plötzlich einschießende, intensive bis unangenehme Anspannungs- und Gefühlszustände. Aber auch insgesamt herrscht eine hohe Grundspannung", erklärt die Potsdamer Verhaltenstherapeutin Dr. Susanne Helfert. "So geraten Betroffene durch alltäglichen Stress – beispielsweise einen Streit – schnell in starke Gefühle oder heftige Stimmungswechsel. Wir sprechen hier auch von Hochspannung."

Diese Hochspannung begleiten oft selbstschädigende, impulsive Verhaltensweisen wie Drogenkonsum, extremes Kauf-, Ess- oder Sexualverhalten, Selbstverletzungen, selbstabwertende Gedanken, Katastrophenphantasien, Suizidversuche. Alles Versuche, übermäßige Anspannung in den Griff zu bekommen, so die Psychotherapeutin.

Frühkindlicher Stress als Ursache

Da Diagnosen nie ein ganzheitliches Abbild einer Persönlichkeit liefern, sind Bezeichnungen wie "Borderline" oder "Borderlinerin" umstritten. In der Psychologie spricht man manchmal davon, dass Borderline Teil von einer entwicklungsbezogenen Traumafolgestörung sein kann. Susanne Helfert bestätigt: "Neben Genetik spielt oft frühkindlicher Stress durch Traumata eine Rolle, also zum Beispiel Vernachlässigung, psychische, körperliche oder sexualisierte Gewalt. So entsteht die Grundlage für eine besondere Empfindlichkeit. Auf Stress wird mit starken Gefühlen reagiert – was auch die Hirnforschung belegen kann. Man könnte sagen: Unser Gehirn setzt alles daran, eine weitere schreckliche Erfahrung mit allen Mitteln zu verhindern. Daher lösen zum Teil kleinste Trigger das Notfallprogramm aus, auch wenn die Situation vielleicht von außen harmlos erscheint."

Wer als Kind traumatisiert wurde, kann bestimmte charakteristische Ansammlungen von psychischen Problemen und Verhaltensproblemen entwickeln. Sicherheit in der Kindheit ist eine wichtige Bedingung, um als Erwachsene sozial zugewandt und selbstsicher handeln zu können. Dass Lara schon früh Missbrauchs- und Verlusterfahrungen gemacht hat, könnte ein Grund für ihre heutigen Symptome und die damit verbundenen Probleme in Beziehungen sein.