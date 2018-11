Today

Schütze tötet drei US-Polizisten in Baton Rogue

Was wir über den mutmaßlichen Täter wissen.

Was ist passiert?



Ein Mann hat in Baton Rouge im US-Bundesstaat Louisiana drei Polizisten getötet und drei weitere verletzt. Einer schwebt offenbar in Lebensgefahr. Anschließend erschossen Polizisten den Täter. Der Bürgermeister der Stadt sprach davon, dass der Täter die Polizisten per Telefon in einen Hinterhalt gelockt habe (SPIEGEL ONLINE).