Grün

Viele neue Verbote: Wie die EU künftig Plastikmüll verhindern will

Die wichtigsten Änderungen im Überblick

Um den gewaltigen Plastikmüll-Mengen in den Ozeanen Herr zu werden, hat die EU nun ein Verbot beschlossen: Plastikteller, Trinkhalme und andere Wegwerfprodukte aus Kunststoff sollen in Europa künftig verboten werden.

Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich am Mittwochmorgen in Brüssel auf eine entsprechende Regelung. In Kraft treten werden die Änderungen voraussichtlich in etwa zwei Jahren.

Wie genau sieht das Plastik-Verbot der EU aus?

Bereits im Mai hatte die EU-Kommission ein Maßnahmenpaket vorgestellt (bento), Einmalgeschirr, Strohhalme, Wattestäbchen und andere Wegwerfartikel aus Plastik zu verbieten.

Europaparlament und EU-Länder hatten die damaligen Pläne im Gesetzgebungsverfahren jetzt allerdings leicht verändert.

Das steht in einer Pressemitteilung des Europäischen Rats:

Folgende Produkte werden unter anderem in der EU verboten:

Plastikbesteck (Gabeln, Messer, Löffel und Essstäbchen)



Plastikteller



Strohhalme aus Plastik

Lebensmittelbehälter aus Polystyrol (Polystrol ist ein geschäumtes Plastik, aus dem zum Beispiel einige Fast-Food-Boxen sind)



Getränkebehälter aus Polystyrol

Wattestäbchen aus Kunststoff



Außerdem sollen die Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen, um eine "messbare quantitative Verringerung des Verbrauchs" mehrere Produkte zu erreichen.

Um diese geht es:



generell Lebensmittelbehälter aus Plastik, wie beispielsweise Fast-Food-Boxen, die für Lebensmittel sind, die sofort verzehrt werden, ohne dass sie vorher gekocht oder aufgewärmt werden müssen



generell Getränkebehälter aus Plastik

Den Mitgliedstaaten wird zusätzlich das verbindliche Ziel vorgegeben, dass Einweg-Plastikflaschen bis 2025 zu 25 Prozent aus recyclebarem Plastik bestehen sollen, bis 2030 zu 30 Prozent.

Feuchttücher, d.h. vorbefeuchtete Körperpflege- und Haushaltswischtücher, müssen auf ihrer Verpackung eine Kennzeichnung tragen, die die Verbraucher über das enthaltene Mikroplastik und über die Umweltschäden informiert.

Für Zigarettenfilter, die Plastik enthalten, sollen besondere Regeln gelten: Denn kunststoffhaltige Tabakproduktfilter sind die zweitgrößten Einwegartikel aus Kunststoff in der EU, heißt es in der Pressemitteilung. Die Hersteller sollen daher an den Kosten für die Sammlung und Verwertung der betreffenden Produkte beteiligt werden, also zum Beispiel am Aufstellen von geeigneten Abfallbehältern an Orten mit besonders viel von deren Müll.