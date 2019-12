Gerechtigkeit

"Noch 17 Femizide, dann ist Weihnachten" – warum junge Aktivistinnen düstere Botschaften plakatieren

Wir haben mit der Initiatorin von Femplak_Berlin gesprochen

In Deutschland wird alle drei Tage eine Frau von ihrem (Ex-)Partner ermordet. Häufig ist dann von einem Familiendrama oder einer Eifersuchtstragödie die Rede. Feministinnen kritisieren diese Bezeichnung: Sie verschleiere, dass es nicht um Einzelfälle, sondern um ein strukturelles Problem geht.

In Frankreich und Italien gab es Ende November große Demonstrationen gegen Gewalt an Frauen (SPIEGEL). Camille (23), die in Berlin lebt und eigentlich anders heißt, will dem Thema auch hier mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Bei einem Besuch in ihrer Heimat, Frankreich, entdeckte sie eine kleine Bewegung von jungen Frauen, die nachts durch die Städte ziehen und Sprüche über Gewalt gegen Frauen plakatieren. Heute sagt sie: "Für mich war das sehr empowernd. Ich war um zwei zu Hause und konnte nicht schlafen, weil ich voller Adrenalin war. Ich habe direkt meinen Freundinnen in Berlin geschrieben: Wir müssen das auch machen, ihr würdet es lieben."

Das war der Anfang von @femplak_berlin, einer Gruppe von etwa 25 jungen Menschen. Seit Oktober plakatieren Slogans wie "Noch 18 Femizide, dann ist Weihnachten" oder "Man(n) tötet nicht aus Liebe". Wir haben Camille gefragt, was Frankreich Deutschland voraus hat, ob plakatieren wirklich die beste Art ist, auf das Problem aufmerksam zu machen - und ob sie eigentlich nur Spaß am Verbotenen haben.

bento: Camille, welche Reaktionen erhofft ihr euch auf eure Plakate?

Camille: Dass Leute sich Zeit nehmen, um zu überlegen: Vielleicht kenne ich selbst Frauen, die Gewalt vom Partner oder Expartner erfahren haben. Vielleicht habe ich auch schon mal blöde Sachen gesagt. Vielleicht sollte ich mich fragen, warum 2018 122 Frauen in Deutschland getötet wurden. Am besten wäre es, wenn sie unsere Plakate sehen und dann anfangen zu googeln, sich zu informieren.