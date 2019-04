Future

Wie viel verdienen junge Ingenieure, Sozialarbeiter, Ärzte? Einstiegsgehälter im Vergleich

Und worauf gerade Frauen achten sollten

In fast jedem Bewerbungsgespräch kommt irgendwann die Frage: Und, wie sieht Ihre Gehaltsvorstellung aus? Wie viel kann man fordern? Wie viel verdienen andere in der Branche? Gerade beim ersten Job ist das schwierig einzuschätzen.



Eine Gehaltstabelle schafft Orientierung. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat uns mithilfe ihres "Lohnspiegels" einen Einblick in die typischen Einstiegsgehälter in verschiedenen Berufen zusammengestellt.

Wie kommen die Zahlen zustande?

Die Daten des Portals beruhen auf einer seit 2004 kontinuierlich laufenden Online-Umfrage, an der bisher schon mehr als 350.000 Menschen teilgenommen haben. Die Nutzerinnen und Nutzer geben anonym an, wie hoch ihr Gehalt ist – zusammen mit dem Bundesland, in dem sie wohnen, ihrem Alter, Geschlecht, der Unternehmensgröße, und ihrer Berufserfahrung.

Die Umfrage erlaubt aufgrund der hohen Fallzahlen detaillierte Einblicke in die tatsächlich gezahlten Entgelte. So kann man sein eigenes Gehalt mit den üblichen Gehältern vergleichen.

Mit was für einem Gehalt du bei deinem Berufseinstieg rechnen kannst, siehst du hier: