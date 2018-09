Von meinen Freundinnen fanden manche Brusthaare ganz geil, eine fands nicht so schön. Ihr zuliebe hab ich mich dann wieder rasiert, bis sie genervt war von den Angelhaken. Ich habs dann wieder gelassen.

Umgekehrt ist es dasselbe: Was für eine absurde Vorstellung, ich könnte voll fickriger Geilheit einer Frau den Slip ausziehen und mich dann von ein paar Haaren abstoßen lassen. Die Frau oder der Mann, die so eine Situation erleben, sollten nicht traurig über den entgangenen Sex sein. Sie sollten ihre Haare als Arschloch-Detektor sehen. Wer dich wegen so einer Lappalie nicht mehr attraktiv findet, wollte es wohl nie so richtig.

Wir können mit unseren Körperhaaren viel entspannter umgehen. Wir können sie rasieren, wie wir uns wohl damit fühlen. Vorgaben zu unserer örperbehaarung und -pflege lassen wir uns höchstens von unseren Langzeitpartnern machen, die uns regelmäßig nackt sehen. Und die Zeitschriften, die jeden Monat einen neuen Intimrasur-Trend ausrufen, können wir getrost auf den Mond schießen.

Alle Sexkolumnen: