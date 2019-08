View this post on Instagram

_ Gefühlt hat mit diesen Zeilen alles begonnen. Was für eine Reise! ✨ Früher habe ich als junges Mädchen still und leise in meinem Zimmer gesessen und Gedichte als Tagebuch geschrieben und nun teile ich sie seit wenigen Monaten mit so vielen Menschen. Für diese Entscheidung bin ich für immer dankbar! Sorgt gut für euch, es gibt nur dieses eine Leben! 💛 _ Mein neues Buch „Zurück zum alten Kirschbaum“ kann überall vorbestellt werden, wo es Bücher gibt und ist dann am 9. September gleich bei euch zuhause. Ein Link findet ihr in der Bio 📒