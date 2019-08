An meinem Geburtstag teilte ich in meiner Story, wie der Tischtennisball beim Beer-Pong gegen die Wand prallte und im Anschluss in meinem Becher landete. Die Reaktion ließ auf unseren erhöhten Alkoholpegel schließen – nicht nur meine Freunde konnten das sehen, sondern auch meine Kollegen, die mir auf Instagram folgen. Daran verschwendete ich in diesem Moment jedoch keinen Gedanken. Stattdessen erhoffte ich mir, dass mir die Gäste auf das Video der Party am nächsten Tag antworteten, wie viel Spaß sie hatten.



Es gibt Schranken, die will ich nicht überschreiten.

Während ich in ein Album aus Papier auch das Foto geklebt hätte, das meinen Freund beim Pinkeln im Wald zeigt, würde ich so etwas nicht öffentlich posten. Und würde jemand Fremdes den Schnappschuss davon, wie mir beim Essen im Bett Spaghetti auf die nur halb bedeckte Brust plumpsten, zu Gesicht bekommen – ich würde mich schämen.