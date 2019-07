View this post on Instagram

"Und wenn dir das wahre Leben nicht gefällt, wenn du dir denkst dass es sich nicht gelohnt hat, wenn du dem Leben ohne Krankheit eine Chance gegeben hast und immer noch zurück willst wirst du zurück können. Du wirst in der Zeit in der du versucht hast dich raus zu kämpfen nicht vergessen wie du zurück zu deiner Erkrankung kommst.“ - Worte die ich mir, als ich wirklich angefangen habe dagegen an zu kämpfen immer und immer wieder gesagt habe. Ich hatte solche Angst. Was wenn ein normales Leben nichts für mich ist? Was wenn ich jedem egal bin? Was wenn ich mich niemals „normal“ akzeptieren kann? Was wenn ich gar nicht so aussehen will wie „normale“ Menschen? Was wenn es ohne Krankheit nicht schön ist und es mir weiterhin schlecht geht? Fragen über Fragen. Fragen die mir jetzt so unrealistisch erscheinen. Wie konnte ich denken, dass es schöner ist sein Leben in einer Krankheit zu verbringen, immer einsamer zu werden weil einem alles genommen wird ohne das man es überhaupt merkt? Wie konnte ich denken dass es schöner ist kurz vor dem Ende zu stehen? Wie konnte ich denken dass das ganze schöner als ein normales Leben ist? Ein Leben mit Höhen und tiefen aber ein Leben das man wirklich wieder leben nennen kann! Ein Leben in dem man so viel unternehmen, Spaß haben und auch lachen kann. Man muss den ersten Schritt wagen, den Schritt ins Ungewisse, der Schritt raus aus seiner Comfortzone. Ich sage euch eins, hätte ich diesen Schritt vor einem Jahr nicht gewagt wüsste ich nicht wo ich heute stehen würde. Ich bin dankbar für diese neue Chance, die ich mir trotz den vielen Zweifeln und dieser riesigen Angst erschaffen habe. Die Chance auf ein Leben ist jetzt da, heute könnt ihr dem allem den Kampf ansagen. Und glaubt mir es wird sich lohnen und in der Zeit in der man selbst nicht daran glaubt gibt es trotzdem nur eine Richtung und zwar nach vorne. Denn wenn euch das richtige Leben am Ende nicht gefällt könnt ihr immer noch zurück.♥️