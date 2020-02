Jana, 24

Ich habe keine Fotos von meinem Ex auf Instagram, auch nicht auf Facebook. Auch nix auf dem Computer mehr versteckt, das ist alles weg. Und zwar seit wir uns getrennt haben. Das Ende war alles andere als schön — und ich wollte das Gesicht dieser Person nicht mehr sehen. Ich wollte ihn einfach komplett aus meinem Leben streichen.



Bei meinem neuen Freund ist das ein bisschen komplizierter. Als ich bei ihm eingezogen bin, hing ein Foto in seiner Küche: seine Ex. Das Foto stammte aus einer Zeit, als die beiden nur befreundet waren. Und ich war damals auch mit ihr befreundet: Wir waren in einer Band, jahrelang, ein großer gemeinsamer Freundeskreis. Bis nach dem Abi, als sich alle aus den Augen verloren.

Das Foto zu sehen war komisch, aber erst mal kein Riesenproblem. Bis meine Mutter davon erfuhr. Sie muss irgendwie mitbekommen haben, dass das seine Ex auf dem Foto ist; sie hat sie ihn zur Rede gestellt. Er hat das Bild dann abgenommen.

Neuerdings poste ich kaum Pärchen-Fotos. Mein Freund steht einfach nicht auf Selfies.

In der Fotostrecke: Eine Künstlerin backt aus typischen Trennungssätzen Nachtische – und präsentiert sie auf Instagram