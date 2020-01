Was ist es?

Die neue und so ziemlich unaufwendigste Form des Persönlichkeitstests. Instagram-Filter offenbaren, welches Pokémon man ist, in welches Hogwarts-Haus man gehört oder welcher Schriftart man am ehesten entspricht. Um mitzumachen, muss man in der App einen Test auswählen und sich mit der Selfiekamera aufnehmen. Dann wird aus allen möglichen Ergebnissen eines zufällig ausgewählt. Erinnert ein bisschen an einen Spielautomaten. Aber mit Einblick in die eigene Persönlichkeit. Herzlichen Glückwunsch, du bist ein Glumanda. Aus dem Haus Slytherin. In Comic Sans.