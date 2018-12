Was ist dein persönlicher Wunsch für 2019?

Ich bin ganz ehrlich: Durch die persönlichen Umstände in den letzten Monaten hatte ich gar nicht wirklich den Kopf dafür, darüber nachzudenken, was ich überhaupt will und wo ich hinmöchte. Aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall mehr dieser Glücksmomente haben will, in denen ich merke, dass ich da draußen Leute erreiche und deren Leben vielleicht ein kleines bisschen besser machen kann. Dass ich Menschen dabei helfe, aus ihrer Komfortzone herauszukommen. Es ist das schönste Gefühl zu merken, dass man etwas bewirkt.

Was brauchst du, um es umzusetzen?

Am schönsten ist es natürlich, dass – wenn jemandem gefällt, was ich so mache – er das nicht für sich behält. Vielleicht gibt es ja eine Freundin, die ähnliche Probleme durchmacht und mit der man das teilen kann, weil es ihr auch helfen könnte. Es ist so ein bisschen "Girls support Girls" aber sollte eigentlich sein: "Humans support Humans". Sich gegenseitig zu unterstützen, ist wichtig, wenn man von Mundpropaganda lebt. Bei mir steckt kein Team dahinter, ich laufe nicht in der Werbung. Und dann ist es Gold wert, wenn man es auch nur einer einzigen Person weitererzählt.