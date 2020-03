Es ist immer das gleiche: Ausgerechnet die Schlange, in der du stehst, bewegt sich am langsamsten von allen voran. Mit diesem Phänomen hat sich David Andrews in seinem Buch ”Why does the other line always move faster? The Myths and Misery, Secrets and Psychology of Waiting in Line” beschäftigt. Er schreibt: Warten ist Einstellungssache.

Wir haben seine besten Tipps zusammengetragen, damit du in Zukunft nur noch in der schnellsten Schlange wartest.