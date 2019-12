Was das konkret bedeutet und wie wir unseren Schlaf beeinflussen können, haben wir Dieter Kunz gefragt.

Am St. Hedwig-​Krankenhaus in Berlin erforscht er an der Klinik für Schlaf-​ und Chronomedizin, wie man besser schlafen kann. Denn: 20 Prozent der Menschen in Deutschland geben an, häufig unter unerholsamem Schlaf zu leiden (Alexianer).