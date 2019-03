In der ersten Phase einer Beziehung befindet man sich in einer Art Rauschzustand, bedingt durch einen Hormoncocktail, der unseren Körper durchflutet. Diese Zeit ist geprägt durch Leidenschaft, ständige Sehnsucht und eine insgesamt starke Fixierung auf den Anderen.



Und wir sehen den Partner, wie man so schön sagt, durch eine rosarote Brille, finden alles an ihm toll und begehrenswert.

