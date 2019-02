Das Telefon ist ein weiteres Element, das um meine Aufmerksamkeit bettelt. Nein, es bettelt nicht nur – es kommandiert. Sein Klingeln sagt:

Leg alles andere Beiseite und beschäftige dich jetzt sofort mit mir. Egal, wo du bist. Egal, was du machst.

Und umgekehrt verlange ich diese Aufmerksamkeit von anderen, wenn ich sie anrufe. Das fühlt sich irgendwie unhöflich an.

Meine feindliche Einstellung dem Telefonieren gegenüber könnte also eine natürliche Reaktion darauf sein, dass ich durch die unzähligen Kommunikationsmöglichkeiten fast überrollt werde. Man müsse irgendwann eine Auswahl treffen und sich fragen, was einem wichtig ist, so Professor Höflich.

Und diese Auswahl will mir das Telefon eben nicht überlassen. Der Anrufer ist im Grunde nichts anderes als jemand, der sich in der Schlange nach vorne drängelt.



Auch die Zahlen zeigen, dass ich mit dieser Haltung nicht alleine bin.



"Junge Deutsche texten lieber statt zu telefonieren", heißt es in einem Bericht des Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien, bitkom. Neben Textnachrichten scheinen aber vor allem Sprachnachrichten sehr beliebt zu sein – in der Gruppe der 14- bis 29-Jährigen verschicken rund drei Viertel, also 73 Prozent, Sprachnachrichten (bitkom).

Ich gehöre zu den 73 Prozent – bei meinem letzten Liebeskummer schickte ich meinem besten Freund eine verheulte Sprachnachricht. Die konnte er sich anhören, wann er wollte und ich musste ihn nicht mit einem Anruf belästigen. Mir war es wichtig, meine Gefühle rauszulassen. Wann er sich die Sprachnachricht anhören wird, war mir egal. Ich wusste aber auch, dass ich nicht allzu lange auf eine Antwort warten würde, dafür sind wir alle leider noch viel zu oft zu erreichbar.