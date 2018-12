Streaming

"Last Christmas" wird verfilmt – mit Emilia Clarke in der Hauptrolle

Richtig gelesen: Es geht um das Lied.

Alle Jahre wieder verfolgt er uns, der hartnäckigste Weihnachtsohrwurm der Welt. Man muss diese zwei Worte nur lesen, schon wird man den Sound wahrscheinlich für den Rest des Tages nicht mehr los: Last. Christmas.

Fast alle behaupten, dass sie den Song des Popduos "Wham!" von 1984 hassen, ob im persönlichen Umfeld oder in den sozialen Medien. Trotzdem ist er alle Jahre wieder in der Weihnachtszeit weit oben in den Charts. Also muss es die Leute geben, die sich "Last Christmas" freiwillig anhören.