Auch romantische Beziehungen im Erwachsenenalter können davon noch beeinflusst werden. "Traumata stören unseren Kontakt zu uns selbst, zu wissen, was wir wollen und fühlen und dem auch zu vertrauen", sagt Schneider-Schmidt. "Dieses fehlende Vertrauen in uns selbst kann auch zu Fehlwahrnehmung von Gefahrenreizen führen – und durch erhöhte Angst unsere Beziehungen stören." Gerade körperliche Nähe und Intimität würden dadurch zu einer besonderen Herausforderung. "Sich selbst zu erlauben, diese genießen zu dürfen, kann ein längerer Prozess sein, der auch für den Partner schwierig sein kann."

Der Weg zur Selbstliebe

Helfen kann Betroffenen eine Paartherapie, eine Psychotherapie, eine Sexualtherapie oder auch Gesprächsgruppen, in denen sich Gleichgesinnte austauschen. Schneider-Schmid empfiehlt außerdem das Gespräch mit Freunden. "Wenn Ängste einem freien, glücklichen und selbstbestimmten Leben im Weg stehen, ist die Konfrontation damit der Königsweg." Außerdem rät sie zu neuen Erfahrungen: "Gerade in puncto Sexualität läuft vieles über sich trauen, über Handlung, über Erspüren und Ausprobieren – am besten in einem Rahmen, in dem man sich sicher und wohl fühlt."

Für Tobias war sein Coming-out ein Befreiungsschlag, eine frohe Botschaft, die er jedem verkünden wollte. Darauf folgte eine Phase, in der er, wie er heute sagt, seine "Pubertät nachholte". Mit der Zeit lernte er sich immer besser kennen, was er sich in Beziehungen wünscht und was ihm sexuell wichtig ist. Er akzeptierte sich selbst. Seit zwei Jahren ist er nun in einer festen Beziehung. Er liebt seinen Freund. Sie leben zusammen, fahren gemeinsam in den Urlaub, zeigen sich offen auf sozialen Netzwerken. Nur das mit dem Händchenhalten, das fällt Tobias immer noch schwer. Auch, weil homofeindliche Angriffe seit seiner Jugend nicht verschwunden sind: Es ist noch gar nicht so lange her, da wurden Tobias und sein Freund auf der Straße bespuckt. In Momenten wie diesem wird klar: In Sachen Gleichbehandlung von LGBTQI hat Deutschland noch einen weiten Weg zu gehen.

Gleich sind wir noch lange nicht

Schneider-Schmid beobachtet, dass sich in unserer Gesellschaft immer mehr Menschen outen. Das ist gut, es gibt allerdings auch ein Aber: "Wichtig ist die gesetzliche Grundlage – die legale Gleichstellung von LGBTQI*-Menschen und dass ihre Identität entpathologisiert wird." Durch gesellschaftliche und gesetzliche Pathologisierung entstünden viele Probleme, die zu Mobbing, Homo- und Trans*feindlichkeit und Gewalt führen.