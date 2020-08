Uni und Arbeit

"Ich möchte auf jeden Fall umziehen, um aus meiner Heimatstadt rauszukommen"

Wir haben mit zukünftigen Erstsemestern über das kommende Wintersemester gesprochen.

Die Abiturprüfungen sind endlich geschafft, die Bachelorarbeit ist angemeldet und auch die letzten Uni-Bewerbungen sind abgeschickt. Während viele Abiturient*innen und Bachelorabsolvent*innen sich normalerweise in diesen Wochen um die Wohnungssuche und ihre Immatrikulation kümmern würden, gestaltet sich das in diesem Sommer etwas anders.

Kennenlernwochen und Einführungsveranstaltungen werden im Herbst wohl kaum in gewohnter Weise stattfinden können. Dafür wird an vielen Universitäten und Fachhochschulen ein "Hybridsemester" angeboten, also eine Mischung aus Online- und Präsenzunterricht. Im Wintersemester – das in diesem Jahr erst ab November beginnt – sollen vor allem Erstsemester die Möglichkeit erhalten, an Präsenzveranstaltungen teilzunehmen. Ob dies gelingt, bleibt aber abzuwarten. Diese Ungewissheit schlägt sich vor allem in der Wohnungssuche von Erstsemestern nieder.

Auf Anfrage von bento gibt es laut Studierendenwerk Berlin derzeit ungefähr 2000 Studierende, die auf eine Wohnung warten (Stand: 30. Juli 2020), das sei aber deutlich weniger als in den Vorjahren. Die Nachfrage auf die begehrten Studentenwohnheime in der Hauptstadt hat im Vergleich zum vergangenen Jahr abgenommen. Das liege aber auch daran, dass internationale Studierende normalerweise einen großen Anteil der Bewerber*innen ausmachen, diese aktuell aber weitgehend fern bleiben. Stattdessen suchen viele Menschen aber nach WG-Zimmern. Laut den Betreibern der Plattform WG-Gesucht liegen die Suchanfragen seit der Lockerung der Maßnahmen von Anfang Mai in vielen Städten sogar über dem Vorjahresniveau – und das schon drei Monate vor offiziellem Semesterbeginn. Allerdings gehe die Nachfrage nach befristeten Angeboten spürbar zurück.

Wie wirken sich diese Entwicklungen und der geplante Hybrid-Unterricht auf die Zukunftsplanung und Wohnsituation von zukünftigen Studierenden aus? bento hat mit drei zukünftigen Studierenden über ihre Umzugspläne zum Wintersemester, Onlinelehre und Alternativen gesprochen.

Sönke, 26, wird Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim studieren