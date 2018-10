Ich habe panisch den Urologen angerufen, aber es war Freitagnachmittag und ich habe natürlich keinen Termin mehr bekommen. Ich musste das Wochenende abwarten. Es war Kieler Woche, am Samstag waren wir feiern, am Sonntagabend haben wir uns an der Förde das Feuerwerk angesehen. Trotzdem konnte ich die Gedanken an diesen Knubbel nicht verdrängen.

Am Montagmorgen bin ich zum Urologen gegangen. Dann ging alles ganz schnell. Ultraschall, Verdacht auf Hodenkrebs. Über mir ist alles zusammengebrochen. Ich weiß noch, dass ich völlig geschockt war und mich auf die Liege legen musste. Natürlich habe ich mich gefragt: Warum sollte ausgerechnet ich Hodenkrebs haben? Später habe ich dann erfahren, dass ich vom Alter her – ich war damals 24 – genau in der Risikogruppe für Hodenkrebs lag.