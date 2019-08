Knapp 200 Helferzellen habe sie da nur noch gehabt, der Normalwert liegt bei 500. Die Helferzellen unterstützen das Immunsystem, bei HIV-Positiven ist dieses so geschwächt, dass selbst eine Erkältung schlimme Folgen haben kann. Fällt der Wert der Helferzellen unter 200, ist das Risiko groß, an sogenannten “AIDS-definierenden Erkrankungen” zu sterben, wie einer Lungenentzündung oder Tumoren. Sanne liest die ganze Nacht im Netz. Viruslast, Selbsthilfegruppen, Laborwerte, in ihrem Kopf tobt das Chaos. Ihre Mutter sagt: "Wir schaffen das schon."

In Deutschland gibt es circa 86.000 Menschen, die HIV-positiv sind. 11.000 davon davon wissen schätzungsweise gar nicht, dass sie überhaupt infiziert sind. (Deutsche Aidshilfe)

Gehörte Sannes One-Night-Stand dazu?

Die Frage treibt sie noch heute um. Einmal hat sie noch versucht ihn zu finden, ist in die Disko gefahren, um ihn zu suchen. Sie hat ihn nie mehr gesehen.

Die Monate nach der Diagnose sind die schlimmsten. Zwölf Wochen brauchen die Tests, um einwandfrei zu bestimmen, ob eine Infektion vorliegt oder nicht. In der Zeit pulsiert nur eine einzige Frage in Sannes Kopf: "Habe ich meine Familie angesteckt?" Die Angst macht sie schlaflos. Kein Kuss, keine Umarmung, keine Berührung. In diesen Monaten schreibt sie ihr Testament.