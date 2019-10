Damit Menschen wie Luise anderen mit psychischen Krankheiten helfen können, müssen sie selbst psychisch stabil sein, das ist die Bedingung bei "Ex-In". Sie sollten keine kritische Situation durchleben, die etwa aus einer Trennung oder dem Tod einer nahestehenden Person resultiert (Ex-In NRW). Ob das so ist, analysieren Sozialarbeiterinnen oder Psychologen in einem Bewerbungsgespräch.

Um Krisen bei den Genesungsbegleitern zu vermeiden, unterstützt der Verein sie durch Supervision.

Das bedeutet: Die Genesungsbegleiterinnen treffen sich regelmäßig mit Therapeuten und reflektieren ihr eigenes Befinden und Handeln.

Das Problem dabei: Entsprechende Supervisionskurse gibt es nicht in allen Bundesländern. Es bleibt das Risiko, dass die psychische Gesundheit mancher Genesungsbegleiter leidet – und es nicht bemerkt wird. Gyöngyvér Sielaff, Psychologin und Mitinitiatorin von "Ex-In" in Deutschland, schließt nicht aus, dass Genesungsbegleiterinnen selbst in Krisen rutschen. Sie sagt aber: "Für sie gilt, wie für andere Berufsgruppen in diesem Bereich: Bei einer persönlichen akuten Krise ringt man mit sich selbst und hat wenig bis gar keine Kraft für die Arbeit." Sie verweist auf die Ausbildungskurse, in denen die angehenden Begleiter lernen, ihre Belastungsgrenzen zu reflektieren und das entsprechend in Praktika auch erproben.

Dass auch sie vor Krisen nicht geschützt ist, weiß Luise. Sie weiß aber, was ihr hilft, wenn sich eine Krise anbahnt – ihr Strickzeug. Und etwas anderes ist wichtig für Luise: Ex-In zielt auf "Selbstwirksamkeit" ab, Luise nennt es "Hey, ich kann ja was." Denn wenn sie Menschen mit psychischen Krankheiten helfe, merke sie vor allem eines: dass sie sich auch selbst helfen kann.