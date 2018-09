Ich werde bereuen, diesen Liebesbrief jemals verfasst zu haben, weil ich an diesen Tagen absolut nichts Liebenswertes an dir finde. Aber vielleicht werde ich den Brief dann auch nochmal lesen und merken, wie sehr ich mich auf dich gefreut habe, an den letzten warmen Tagen:



Lieber Herbst, du gibst mir Zeit, die Erinnerungen an den Sommer in aller Ruhe zu konservieren. Den Sommer nochmal richtig zu schätzen, bei einer Tasse Tee, während es stundenlang durchregnet. Nur mit dir kann ich noch einmal durchatmen, bevor der Winter kommt.